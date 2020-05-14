研究：白宫所使用冠病检测近半数呈假阴性

（早报讯）美国研究人员一项调查显示，白宫最近所使用的快速检测2019冠状病毒疾病（COVID-19）的测试几乎半数病例都产生“假阴性”。

法新社报道，这个由雅培（Abbott Laboratories）研发的测试可在五分钟内得出阳性结果，在13分钟内得出阴性结果，比一般其他需要至少45分钟的测试快至少三倍，但其准确性被研究人员质疑。

纽约大学朗格尼医学中心（NYU Langone Medical Center）研究人员在一项研究发现，通过鼻拭子采集的病毒样本在液体状态下被运输时，雅培测试产生假阴性的可能性约为三分之一。在较干的情况下运输时，产生假阴性的可能性则高达48％。

这项研究的结果尚未经过同行评审。雅培公司对此研究提出抗辩，并指目前尚不清楚病毒样品是否通过正确方式采集。

该公司发言人斯托菲尔说：“雅培已经分发了超过180万套ID NOW测试。据报道，雅培误报率为0.02％。”

据报道，由于雅培的设备可以在不到15分钟时间内得出检测结果。由于积压的待检测试剂在3月份大量增加，这种快速检测装置吸引了特朗普和其他官员的关注。

美国白宫接连有官员确诊冠病，美国总统特朗普的贴身随从、副总统彭斯新闻秘书米勒与第一千金伊万卡的私人助理，此前相继确诊感染冠病。美国一些高官担心，冠病病毒可能正在白宫西翼拥挤的办公室里迅速传播。