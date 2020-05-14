（早报讯）柔佛州政府计划在新加坡设立办事处，让新柔两地能交流经济、贸易、基础建设、人力、交通与文化等事务。柔佛州政府未来也可能在印度尼西亚设立类似办事处。

柔佛州务大臣哈斯尼周四在记者会表示，柔佛州政府设在新加坡的办事处将命名为“柔佛投资公司”（Johor Investment Company，JICO）。他说，柔佛投资公司并非外交部门，而是柔佛州政府驻新加坡办事处。他认为，这么做除了能加强两地合作，也让柔佛州公务员有机会与国际接轨。

他透露，柔佛州政府重新评估柔佛、新加坡、印尼经济三角区（SIJORI）的情况后，才提出上述计划。他说：“这项计划已经获得首相慕尤丁的支持，我们也和外交部及交通部开会讨论此事。”

哈斯尼强调，柔佛投资公司的角色不会与贸工部重叠，但它将与贸工部及马国驻新加坡最高专员署配合。他说，柔州政府将在开斋节结束后，开会讨论设立柔佛投资公司的更多细节。

柔佛州负责公共工程、交通及基础建设的州行政议员（州内阁部长）莫哈末索里翰周四表示，成立柔佛投资公司的计划已经定案，预计可在今年内落实。

莫哈末索里翰表示，柔佛投资公司虽然名为“公司”，但它并非政联公司。他说，柔佛投资公司直接隶属柔佛州务大臣署。“它的功能更像是一个让柔佛州与新加坡能更顺畅交流的讨论平台。讨论范围也不止限经济贸易，也包括交通、基础建设及人力等课题。”他说，柔佛州政府未来也可能在印尼设立类似的办事处。