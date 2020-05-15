美国开展羟氯喹疗法临床试验

（早报讯）美国国家卫生研究院开始进行抗疟疾药物羟氯喹结合抗生素阿奇霉素治疗冠状病毒患者的临床试验，旨在确认这样能否有效防止病毒引起的住院和死亡等状况，同时评估药物安全性和耐受性。

新华社报道，美国国家卫生研究院14日发表公报说，这项临床试验将在全美范围招募约2000名病情为轻度和中度的成年患者。这些患者要有发烧、咳嗽或呼吸急促等症状。

据介绍，这些患者将被随机分配至治疗组和对照组，在家服用相应药物。治疗组患者将在入组首日两次服用羟氯喹（hydroxychloroquine），每次400毫克；随后6天内每日两次服用羟氯喹，每次200毫克；同时，还将在入组首日服用500毫克阿奇霉素（Azithromycin），随后4天每天服用250毫克阿奇霉素。对照组患者将服用等量安慰剂。

患者将连续20天记录自己的症状等情况，在此期间研究人员将通过电话跟踪了解患者情况。此外，在试验开始3个月和6个月后，研究人员还将进行跟踪调查。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇指出，目前迫切需要针对病毒的安全有效的治疗方法。尽管有一些证据表明羟氯喹和阿奇霉素可能会使患者受益，但需要更多大规模随机对照临床试验的可靠数据，来确定这种疗法是否安全，能否改善临床结果。

美国食品和药物管理局3月底发布了有关氯喹和羟氯喹类药物的紧急使用授权，允许向国家战略储备库捐赠这类药物，在有医生处方的前提下用于治疗感染病毒的青少年和成年住院患者。