埃及民居旁建高速公路 相距仅50厘米

（早报讯）埃及首都开罗西南20公里外的吉萨（Giza）正建造的一条高速公路引发激烈争议，这条路竟和两旁的民居相隔不到50厘米，居民从露台把脚伸出去还无法伸直。

《星岛日报》引述报道说，这条名为“特雷耶‧艾尔-柔莫"（Teraet Al-Zomor）的高速公路，总长12公里，宽65.5米，预期今年完工，估计花费约3.17亿美元（4.51亿新元）。高速公路施工以来，官方及承建商已不断收到当地居民的抱怨。当地居民表示从一开始已作出反对，除了太接近住所外，也因为5楼以下完全照不到阳光，居民像住在地下世界，而从5楼窗户平视出去，只能看到车辆疾驶而过。

埃及中央建设局局长纳萨尔（Mahmoud Nassar）坦言，高速公路确实离民居很近，只有50厘米的距离，但这项建设能为市民带来很多好处，而且建造过程符合法规标准。不过他补充，土地调查当局和省政府已组成调查小组，将针对高速公路周围的建筑进行调查，并且会补偿非违例建筑的居民，并将建筑拆除，而居于违法建筑内的居民，则会无条件失去居所。

居民对于居所因高速公路而拆毁感到愤怒，其中一栋被指“违例兴建”建筑的业主直言，早在2008年已取得合法证明，怒斥政府官员是“一群骗子”。