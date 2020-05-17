奥巴马再次抨击美政府 指在位领导“不知道自己在做什么”

（早报讯）美国前总统奥巴马再次对现任政府的2019冠状病毒疾病（COVID-19）应对措施作出评判，指责在位官员们缺乏能力，在位领导人“不知道自己在做什么”，且“他们甚至不会去假装自己在负责”。

奥巴马星期六（16日）对美国78所传统黑人大学（HBCUs）发表线上演讲时说，冠病疫情终于彻底地打破了人们对“（美国）多数领导人知道自己在做什么”的认知，“他们中的很多人甚至都不愿装出领导人的样子”。

报道称，尽管奥巴马没有直接点出美国总统特朗普的名字，但他此前就曾批评美政府官员的疫情应对是“自私”的，特朗普政府的疫情应对工作是场“绝对的灾难”。

奥巴马在演讲的开场白中提及即将进行的美国“大选”，并表示这场“大选”相当重要。“我们要对抗的不仅是特定的个人或政党，还要对抗长久以来充斥的自私自利、部落政治、全面分裂和视他人为敌的趋势。”

奥巴马说，冠病疫情使美国黑人族群遭受更大痛苦，是美国社会种族不平等这一顽疾的体现。

据悉，这是奥巴马在疫情期间向美国听众发表的为数不多的公开演讲之一。美媒认为，这是他打算在即将举行的“大选”中扮演积极角色的最新信号。

奥巴马在两周前曾批评特朗普政府的疫情应对“绝对是一场混乱的灾难”。