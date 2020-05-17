巴西病例激增 38原住民部落受冠病感染

（早报讯）巴西原住民联合会表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情已经扩散至该国38个原住民部落，累计有至少446名原住民确诊，92人死亡，其中包括一名53岁柯卡马部落的酋长（部落首领）。

法新社报道，柯卡马部落原本定居于亚马孙河上游的雨林中。巴西亚马逊州首府玛瑙斯市政厅破例允许该部落成员参加酋长的葬礼（正常情况下参加者不得超过2人）。但考虑到防疫问题，他的棺材被蒙上了一层塑料膜。当地政府对棺材进行了防疫处理。

据原住民保护团体的另一项调查显示，非法伐木和采矿导致的环境破坏，以及盗采工人入侵雨林深处，可能导致了病毒在原住民部落中的扩散。

亚马孙河流域的原住民部落，曾因早期殖民者的屠杀和带来的传染病几乎遭受“灭顶之灾”。保护团体表示，由于原住民几乎没有任何对抗病毒的手段，冠病疫情可能会再次导致部分原住民部落“灭绝”。

巴西目前是拉丁美洲疫情最严重的地区。巴西卫生部网站星期六（16日）公布的最新数据显示，该国当天新增冠病确诊病例1万4919起，连续第四天单日新增逾万例，累计确诊23万3142起；新增死亡病例816例，累计死亡15633例。

巴西确诊病例在周六超过了曾经是病毒大流行中心的西班牙和意大利，这使巴西成为世界第四多病例的国家。