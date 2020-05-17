以色列内阁正式宣誓就职

（早报讯）以色列第35届政府星期天（17日）正式宣誓就职，结束了该国持续一年多的组阁僵局。

新华社报道，以色列利库德集团领导人、现任总理内塔尼亚胡在宣誓仪式上发表讲话时说，成立联合政府是民众所需，他将与中间党派蓝白党领导人甘茨搁置分歧，“我们选择一起为人民服务”。

内塔尼亚胡表示，以色列需要“强有力的领导”来应对当前的新冠疫情和随之而来的经济危机。他在讲话中公布了新政府的指导原则，还宣布甘茨将于2021年11月17日接替总理一职。

随后，甘茨发表讲话说，内塔尼亚胡与他合作成立联合政府，并设定轮换日期，这是“一个勇敢而重要的决定”。甘茨表示，新一届政府宣誓就职结束了以色列历史上“最严重的政治危机”。

一年多来，以色列陷入组阁僵局，议会三次选举。5月7日，总统里夫林正式授权内塔尼亚胡组建新一届政府。

内塔尼亚胡5月13日晚宣布，他已成功组建新一届政府。根据他与甘茨4月20日签署的协议，内塔尼亚胡将在联合政府中首先出任总理，为期18个月，甘茨任副总理兼国防部长；内塔尼亚胡结束任期后，甘茨将接任总理，内塔尼亚胡则改任副总理。

以色列媒体报道，新政府一开始设有34名部长，疫情结束后将扩展至36名部长，是以色列历史上“规模最大”的政府。