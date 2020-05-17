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以色列内阁正式宣誓就职

文 / 林煇智

发布 / 2020年5月17日 10:48 PM

以色列总理内塔尼亚胡在宣誓仪式上发表讲话时表示他将与中间党派蓝白党领导人甘茨搁置分歧，并正式宣布甘茨将于2021年11月17日接替总理一职。（路透社）

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（早报讯）以色列第35届政府星期天（17日）正式宣誓就职，结束了该国持续一年多的组阁僵局。

新华社报道，以色列利库德集团领导人、现任总理内塔尼亚胡在宣誓仪式上发表讲话时说，成立联合政府是民众所需，他将与中间党派蓝白党领导人甘茨搁置分歧，“我们选择一起为人民服务”。

内塔尼亚胡表示，以色列需要“强有力的领导”来应对当前的新冠疫情和随之而来的经济危机。他在讲话中公布了新政府的指导原则，还宣布甘茨将于2021年11月17日接替总理一职。

随后，甘茨发表讲话说，内塔尼亚胡与他合作成立联合政府，并设定轮换日期，这是“一个勇敢而重要的决定”。甘茨表示，新一届政府宣誓就职结束了以色列历史上“最严重的政治危机”。

一年多来，以色列陷入组阁僵局，议会三次选举。5月7日，总统里夫林正式授权内塔尼亚胡组建新一届政府。

内塔尼亚胡5月13日晚宣布，他已成功组建新一届政府。根据他与甘茨4月20日签署的协议，内塔尼亚胡将在联合政府中首先出任总理，为期18个月，甘茨任副总理兼国防部长；内塔尼亚胡结束任期后，甘茨将接任总理，内塔尼亚胡则改任副总理。

以色列媒体报道，新政府一开始设有34名部长，疫情结束后将扩展至36名部长，是以色列历史上“规模最大”的政府。

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