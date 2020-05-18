纽约市单日冠病检测量达2万起目标

（早报讯）美国纽约市单日2019冠状病毒检测量已超过2万起，比原计划提前一周实现目标。

中新社报道，纽约市市长白思豪星期天（17日）说，纽约市目前设立123处病毒检测点，一周七天运行，有需要的市民可随时前往测试，无医疗保险者亦无需付费。纽约市还在准备28万份病毒抗体检测试剂，其中半数将先行提供给医务人员和必要行业人员，另一半之后提供给非必要行业人员。纽约市五个区将各设立一处抗体检测点，检测同样免费但需预约。

病毒排查与隔离方面，纽约市首批500名排查人员已完成培训，另有1000人在培训中。白思豪说，排查员的实地训练将于5月24日开始，每人训练过程中将处理超过100起各种类型的潜在病例。到6月1日，每个社区将配备资源协调员。排查员确定感染者并将其隔离后，资源协调员将负责为隔离人员提供食品、药品等物资。

纽约州州长科莫当天在州府奥尔巴尼举行记者会时说，现在全州已设立700多个检测点，但其中部分检测点并未满负荷运行。纽约州病毒检测数占总人口比例已达7.1%。

科莫说，随着纽约州部分地区重启，更多的居民应进行病毒检测。除疑似感染者、密切接触者、医务人员等重点人群外，即将在重启地区一阶段重启中返回工作岗位的人员也应进行检测。为了向人们表明病毒检测方便又快捷。

纽约州目前有五个地区、共计35个县符合七项重启标准，开始一阶段重启，低风险的建筑业、制造业、生活必需品供应链相关企业和农林渔业等企业按照防疫要求复工。纽约市仍有三项标准未达标。

科莫说，16日纽约州新增确诊死于冠病的患者139人，连续一周低于200人；新增住院患者数等各项指标也在持续下降。约翰斯·霍普金斯大学数据显示，目前纽约州确诊新冠病毒感染者超过38.3万人，死亡病例超2.8万人。