美联储主席：二季度美国经济或收缩20%至30%

（早报讯）美国联邦储备委员会主席鲍威尔17日表示，受2019冠状病毒疾病疫情影响，美国经济在第二季度可能收缩20%至30%，但长期来看有望避免类似于上世纪30年代大萧条时期的经济萎缩。

鲍威尔当天在接受美国媒体采访时表示，受冠病疫情冲击，美国经济可能在第二季度进一步下滑。失业人数可能重现大萧条时期的低迷状况。大萧条时期美国失业率最高约为25%。

但他同时表示，由于美联储采取了积极行动，而且国会已经出台相关经济刺激法案，美国经济出现“第二次萧条”的可能性“根本不存在”。

鲍威尔认为，冠病疫情越早得到控制，美国经济越早能够恢复。他说，如果不出现第二波疫情，“第三季度（美国经济）很可能出现正增长”，并有理由预计“下半年（持续）增长”，从长远来看美国经济有望复苏。

他也表示，截至今年年底，美国经济“不太可能”恢复至去年水平，经济复苏进程可能持续至2021年年底。

谈及美联储政策，鲍威尔再次重申不会使用负利率政策，称其“不是一个对美国经济合适或有用的政策”。

美国商务部数据显示，今年第一季度美国国内生产总值按年率计算下滑4.8%，是国际金融危机以来最差水平。劳工部数据显示，4月份美国失业率飙升至14.7%，为大萧条以来最高值。