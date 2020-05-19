蓬佩奥首次回应 为何“炒”国务院督察长

（早报讯）美国国务卿蓬佩奥18日承认，是他建议开除国务院督察长史蒂夫·利尼克，并指督察长的工作未尽如人意，但否认存在任何报复。

蓬佩奥18日接受《华盛顿邮报》采访时表示，利尼克领导的独立监督机构正在“破坏”美国国务院。

蓬佩奥称：“我去找总统，对他明确表示，督察长利尼克没有按照我们让他去做的方式履行职责，他本应进行的工作是使我们变得更好，让我们改善。”

蓬佩奥没有详细阐明利尼克的工作表现为何令他不满。这是国务卿对利尼克被炒一事的首次公开回应。他还表示，幷不知道督察长正在对他进行调查。

蓬佩奥说：“这项决定，或我向总统建议，不可能是基于对任何过去进行的或正在进行的调查进行报复的行为。因为我根本不知道。我没有得到任何简报。”

美国会众议院外交委员会主席恩格尔日前在一份声明中说，“督察长办公室已经启动对国务卿蓬佩奥的调查”，暗示利尼克遭解职与调查有关联。

《纽约时报》报道，去年夏天，众议院民主党议员曾就一次举报展开调查。举报称，蓬佩奥一家常派国务院安保人员办私事，包括替他们预订餐位、取外卖、干洗衣服和送宠物狗做美容。而利尼克开始调查的内容与这一举报不谋而合。此外，蓬佩奥还多次打破惯例，携妻子苏珊出访。去年1月夫妇俩访问中东地区8天，当时国务院不少人正因联邦政府“停摆”而停薪。

美国全国广播公司还报道称，被解雇之前，利尼克领导的内部监督机构几乎完成了就蓬佩奥批准对沙特数十亿美元军售一事的调查。

一名白宫官员披露，特朗普15日晚“应蓬佩奥私下要求”解雇利尼克。

众议院外交委员会主席恩格尔和新泽西州参议员梅内德斯要求特朗普政府在22日前，上交与解雇利尼克有关的记录和其他细节。