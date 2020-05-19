美国冠病病例突破150万 死亡逾9万人

（早报讯）美国冠病感染人数5月18日突破150万，死亡人数超过9万。

据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，截至美东时间18日晚10时，美国冠病确诊病例达150.8万人，死亡9万0340人。其中纽约州确诊35.1万人，新泽西州确诊14.8万人，伊利诺伊州确诊9.6万人，马萨诸塞州确诊8.7万人，加利福尼亚州确诊8.1万人。

美副总统彭斯当天在白宫表示，目前，全美已有48个州公布了重启计划。

纽约州和纽约市的疫情都在持续缓解。纽约市长白思豪18日表示，如果目前的疫情下降趋势保持不变，他预计纽约市将在6月上旬达到“重启”标准并放宽防疫限制。

得克萨斯州州长阿博特18日宣布了该州“第二阶段”的重启计划。其中，该州的日托中心可以重新开放。除了一些企业和工作场所，如动物园、保龄球馆等场所本周允许在限流的前提下恢复营业。

随着全美基本进入“重启”节奏，美国棒球、冰球、篮球等职业体育联赛也陆续表达在夏季复赛的意愿。职业体育大州——加利福尼亚、纽约和得克萨斯三州州长18日均表达了支持立场。

纽约州长科莫18日在社交媒体上表示，该州已准备好与那些能在没有球迷的情况下安全比赛的体育俱乐部合作。加州和得州则预期职业体育赛事有望在5月底或6月初恢复。

同一天，美国三大汽车制造商——通用、福特和菲亚特克莱斯勒汽车公司在美国的工厂正式复工。受冠病疫情影响，美国汽车制造商已停工近两个月。