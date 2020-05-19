美疫苗研究露曙光 部分受试者产生抗体

（早报讯）美国生物技术公司莫德纳（Moderna）当地时间5月18日发布令人振奋的初步结果，其研发的抗冠病病毒疫苗一期临床试验“证明安全”，并在部分健康的志愿者中产生了保护性抗体，即类似于冠病病毒康复者的免疫反应。

据路透社报道，总部位于马萨诸塞州的莫德纳公司研发的mRNA-1273疫苗是美国首个进入人体试验阶段的疫苗，初步数据来自于8名受试者，他们参加了3月份开始的一期试验。45名年龄在18岁至55岁之间的三组志愿者者接受了三种不同剂量的疫苗，完整结果尚不清楚。

总体而言，试验表明疫苗是安全的，所有参与者都产生了针对冠病病毒的抗体。对这8个人的反应分析显示，分别接受100微克剂量和25微克剂量的人保护性抗体水平超过了冠病病毒康复者血液中发现的水平，而高剂量比低剂量产生了更多的抗体。

mRNA-1273疫苗由莫德纳与美国国家过敏症和传染病研究所（NIAID）合作研发。该疫苗为信使核糖核酸(mRNA)疫苗，可针对病毒的刺突蛋白发挥作用，由体外合成病毒相关mRNA序列研发而成。

美国约翰斯·霍普金斯卫生安全中心传染病专家阿达尔贾没有参与这项研究，他表示：“这些都是重要的发现。第一阶段临床试验是为安全而不是为疗效设计的，虽然只有8个人的数据，但我们确实看到了令人鼓舞的情况。”

目前，全球已有十几种实验性疫苗进入临床试验阶段。