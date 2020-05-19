美三大汽车制造商复工 数以万计员工返岗

（早报讯）美国三大汽车制造商通用、福特和菲亚特克莱斯勒汽车公司在美国的工厂于18日正式复工。

受冠病疫情的影响，美国汽车制造商已停工约两个月。据报道，美国汽车行业占美国经济总产值的6%，雇佣了近100万名美国工人。汽车制造商的复工复产备受外界关注。

据报道，复工首日，福特公司预计有5.9万名美国工人返岗，约占其工人总数的八成；通用汽车预计有1.5万工人返岗，约占其工人总数的三成；菲亚特克莱斯勒预计有1.6万工人返岗，约占其工人总数的三分之一。

这三家车企已向全美汽车工人联合会承诺，将增加安全管理规程，以避免冠病疫情再次影响生产。这些规程包括工人经体温监测器的检查才能进入工厂，生产期间必须戴口罩或面罩，保持两米的安全距离，经常清洁工作区域等。工厂装配线还安装了塑料薄幕，将车间和休息区分隔开。

不过，这三家车企均表示，由于美国冠病病毒检测试剂盒不足，无法对返岗的全部员工进行冠病病毒检测。

当日，外界的关注点除了制造商是否能在复工期间确保汽车工厂不再出现冠病疫情之外，人们也十分关心美国汽车行业何时能恢复活力。

《华尔街日报》称，通用汽车日前表示，至少需要四周时间才能恢复全部生产，其产量将取决于消费者的需求。福特汽车运营负责人法利则称，不确定其在美国的工厂何时能恢复全部生产。

美国汽车行业研究公司LMC的数据显示，预计2020年美国汽车制造商的产量将不足900万辆，为2011年以来的最低水平。

美国分析人士认为，美国40多家汽车装配厂以及数千家零部件厂恢复疫情前的生产力将是一个缓慢而艰巨的过程。