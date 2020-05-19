美太空司令欢迎日本成立太空作战队

（早报讯）美国太空司令部司令雷蒙德18日在推特上发表声明，对日本自卫队成立太空作战队表示欢迎，表示“今后将提升日美在太空的相互运用性”。

东日本大地震时在驻日美军横田基地（东京）工作的雷蒙德称，“通过朋友作战等经验，学到了日美两国的合作有怎样的价值”，表示欲在太空领域也加强合作。

美国太空司令部去年12月成立。为了保护作为军事作战中枢的人造卫星网免受威胁，并确保军事性优势地位，正在摸索同日本及北大西洋公约组织（NATO）合作。

日本航空自卫队下属的“太空作战队”5月18日正式组建，这是日本第一支专职负责空间防御的部队。日本防卫部准备全面启动相关工作，针对可疑人造卫星及太空垃圾建立监视体制，以保护日本的人造卫星。

新组建的“太空作战队”驻扎于航空自卫队设在东京的府中基地，编制约为20人。该部队的主要任务是保护日本的人造卫星免受他国的攻击和干扰，幷应对太空垃圾的威胁。该部队主要负责“监视宇宙空间的各种状况”，包括监视可疑人造卫星的动向和太空垃圾的移动轨道。

作为具体措施，今后日本计划在山口县设置太空监视用雷达，幷和宇宙航空研究开发机构（JAXA）及美军开展合作，搭建“太空监视系统”，争取在2023财年投入应用。

日本防卫部表示，人造卫星可用于收集情报、通信及精准定位，对开展部队指挥工作不可或缺。防卫部准备全面启动建立太空监视体制的相关工作。

此前，日本防卫部长河野太郎透露，太空垃圾对策相当重要，未来将考虑扩大太空作战部队规模。