马国今新增37确诊病例 1死亡病例

（早报讯）马来西亚卫生总监诺希山指出，马国19日新增37起冠病确诊病例，累计6978起，以及1起死亡病例，累计114人；另有31人康复出院，累计5646人，占总数的80.91%。

他周二在例行冠病疫情简报会上说，在37起新增病例中，35起本土感染（22人是非公民）、其余2起从新加坡回国的境外输入病例。

目前还在加护病房的有11人，其中6人需要呼吸辅助器。“我国还有1218起病例是可以传染他人的活跃病例。”

诺希山指出，经过追查后，当局发现927起病例与吉隆坡大城堡回教堂传教士集会有关，属于其感染群和次感染群，因此总数为3347起病例，占总数的48%，传了5代，死亡病例为33起（0.99%）。

他说，大城堡集会较早时公布的确诊病例为2375起；吉隆坡秋杰路巴刹感染群新增7起病例、累计88起；半山芭新增6起、累计56起；蕉赖购物中心保安人员感染群新增1起、累计26起。其他感染群以及封锁的奥曼路巴刹没有新增病例。

他说，卫生部锁定了362个巴刹，目前已经有3万9045人进行检测，当中有29个巴刹出现累计261起确诊病例。

他说，在回国的人民中，有2万9819人已经结束14天的隔离，累计确诊病例392起。

他说，网上流传不少人在购物时没有遵守标准作业程序（SOP），这让卫生部感到担心，因此推出SOP供购物中心和超市等的业主和业者遵守。

他促请家长避免带婴儿、儿童前往拥挤的地方购物，虽然冠病确诊病例逐渐减少，但是还是具有危险性，因此必须照顾本身和社区的安全。

他说，上述SOP包括时刻必须确保现场人士保持距离、依据建筑物空间大小，限制进入的人数、任何人进入前测量体温、在进口处准备搓手液。所有购物中心、百货公司、超市都必须遵守上述SOP，人民受促勿在拥挤和狭小的地方购物。

他指出，卫生部劝告民众遵守“3C”和“3W”守则，3C是避免在拥挤、封闭的空间以及近距离交谈。“3W是勤洗手、在公共场所戴口罩和提醒他人，包括避免握手问好、奉行咳嗽和打喷嚏礼仪、消毒、留守在家和若出现症状速求医。”