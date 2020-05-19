莫德纳冠病疫苗试验 早期数据显示积极效果

（早报讯）美国生物技术企业莫德纳公司18日宣布，在美国开展临床试验的第一款冠病疫苗mRNA-1273临床试验早期数据显示积极效果。

据了解，这款疫苗是一种信使核糖核酸（mRNA）疫苗，可针对病毒的刺突蛋白发挥作用。刺突蛋白是病毒感染宿主细胞的关键所在，也是过去研发沙斯冠状病毒疫苗和中东呼吸综合征（MERS）冠状病毒疫苗时的靶点。

有关这款疫苗的临床试验于3月16日在位于西雅图的凯撒医疗集团华盛顿卫生研究所开始。45名年龄在18岁至55岁之间的健康志愿者参与了一期临床试验，通过手臂肌肉注射方式接种疫苗。

莫德纳公司在一份声明中说，这45名志愿者被分为3组，分别接受每次25微克、100微克和250微克剂量的注射，28天后注射第2次。在第2次注射的两周后，25微克组志愿者体内的结合抗体水平与冠病康复患者大致相同，100微克组的结合抗体水平明显超过康复患者，250微克组的样本数据尚未公布。

此外，目前还观察到25微克组和100微克组各自前4名参与者共8人体内都产生了中和抗体。中和抗体由人体免疫系统产生，可有效阻止病毒感染细胞。

莫德纳公司表示，试验结果还显示这款疫苗的安全性和耐受性较好。截至目前，最明显的副作用是250微克组有3人在第二次注射后出现接种区域泛红、发烧、肌肉疼、头疼等症状，但可自行恢复。

据介绍，在一期临床试验基础上，该疫苗的二期临床试验主要将研究50微克和100微克剂量的效果，为下一阶段试验选择合适的剂量。三期临床试验预计将在7月开始，使用剂量在25微克至100微克之间。接下来的临床试验将评估不同剂量的安全性以及其激发人体免疫反应的能力。