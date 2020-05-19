法国执政党失去国民议会绝对多数席位

（早报讯）法国执政党共和国前进党当地时间19日失去国民议会（议会下院）绝对多数席位，给法国总统马克龙的未来执政增添不确定性因素。

共和国前进党的国民议会议员中当天有7人正式“出走”，他们参加了新组建的“生态，民主，团结”派别，该阵营目前有17名议员参加。

共和国前进党在国民议会中的席位由此减少到288席，比289席的议会绝对多数少了一席，从而使执政党失去了国民议会绝对多数席位。

法国国民议会共有577席，在2017年举行的国民议会选举中，马克龙所属的共和国前进党曾一举夺得超过300席，随后执政党所拥有的席位便缓慢下降。

最近两年，由于“黄马甲”示威浪潮和全法大罢工的影响，共和国前进党面临较大的执政压力。而冠病疫情又导致法国政府推动的多项社会改革陷于停滞，改革的前景并不明朗。

法国国民议会议长费朗确认执政党失去国民议会多数席位，但他表示执政党仍可以联合国民议会中的其他党派如民主运动党等推动议事日程。费朗表示，共和国前进党如能联合民主运动党，依然能握有342席。但有分析认为，这意味着执政党将不得不与其他党派进行更多联络和磋商。

新组建的“生态，民主，团结”派别是由两名前执政党议员领导的，他们的目标是“实现社会和生态转型”，宣称其既不支持执政党，也不支持在野党，会根据议题的具体情况在议会中投票。

法国实行国民议会和参议院两院制。在全国577个选区中，每个选区产生1名国民议会议员，由本选区选民直接投票选出，任期5年。