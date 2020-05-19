5000亿欧元融资计划 欧盟或将共担债务？

（早报讯）德国和法国领导人18日共同倡议，欧盟设立总额5000亿欧元的经济恢复基金，帮助受新冠疫情重创的欧洲重振经济。

德国总理默克尔和法国总统马克龙18日共同出席视频记者会宣布两国已就经济恢复基金达成共识。如果该提议顺利实施，欧盟各国将首次共同承担债务。

德法给出的方案是，欧盟委员会以欧盟的名义从资本市场融资，以帮助受疫情影响最重的地区或行业。得到资金帮扶的对象无需还钱，偿债资金将从欧盟预算中支出。

默克尔表示，新冠疫情是“欧盟历史上最严重的危机”，设立该基金的目的是让欧洲更强大、更团结一致地走出危机。欧盟委员会主席冯德莱恩称该倡议富有“建设性”。欧洲央行行长拉加德也认为这一建议“雄心勃勃且有针对性”。

该提议一旦实施，意味着欧盟各国将首次共同承担债务。

按照欧盟法规，这需要所有27个成员国同意。虽然意大利、西班牙等国先后对该倡议表示支持，奥地利、瑞典等国则持不同看法。奥地利总理库尔茨18日在德法宣布倡议后表示，奥地利的立场是一贯的，从欧盟获得的资金应是需要偿还的“贷款”，而不是“赠款”。

德国起初也坚决反对共同承担债务。德国媒体分析认为，德国转变态度也是无奈的妥协，毕竟欧盟内部市场崩溃将对德国产生巨大负面影响。

欧盟委员会5月6日预测，受冠病疫情影响，2020年欧洲经济将出现“历史性衰退”，欧盟经济将萎缩7.5%，欧元区经济将萎缩7.75%。负责经济事务的欧委会委员真蒂洛尼表示，欧洲正经历20世纪30年代大萧条时期之后未有过的经济冲击。