纳吉不点名质问马哈迪 疫情当前仍追逐权力

（早报讯）马来西亚前首相纳吉上载吉隆坡金马宫酒店的照片，以不点名方式质问上一任首相马哈迪，他是否为这家酒店拥有者，也就是华裔企业家李金友撤销数千万令吉的追税？

“问问他，在希盟赢得第14届全国大选他当了第7任首相后，他已经撤销了他在这家酒店商界朋友几千万令吉的追税，这是不是真的？”

“也问问他，他和他商界朋友两家人，在第14届全国大选后出品了‘M for Malaysia’电影来大力奉承他是不是真的？”

他在面簿发贴文时，也质问马哈迪是否在李金友的公司拥有上百万令吉的股票。

“问问他，是否曾经购买这些股票，有的话，买了多少？”

另外，纳吉也开了新贴子说，自己不喜欢搭理其他人的事，尤其是曾经对他有恩，也比他更年长的人。

然而，他表示马哈迪虽然曾经对国家做出贡献，如今世界及马来西亚面对危机，人民失业及更多人即将失业，主要领域相继瘫痪时，“有人”还以夺权为优先。

“虽然国家元首昨天（18日）已经在国会斥责他们，他们却不理会，还要跟冠英及末沙布在国会结束和元首作出警告后，开新闻发布会。

“这一次，安华和公正党比较聪明，因为他们不要参与这场新闻发布会。

“（解释）为什么他要提呈不信任动议时还要利用我的名字，对我的污衊也从未停止。

“他自己辞职，在冠病疫情开始严重时，他要夺回他所卸下的职位。”

纳吉也批评马哈迪的政府在控制疫情上失败，违反世界卫生组织的警告，没有禁止大型集会、没有阻止游客，也没有提升冠病病毒检测能力，导致人民被迫“宵禁”2个月，百万人失去收入。