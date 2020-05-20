美国国会预算办公室：美经济2021年后才能收复全部失地

（早报讯）美国国会预算办公室表示，尽管2019冠状病毒疾病（COVID-19）所带来的冲击将对劳动力市场产生长期影响，但美国经济在2021年的增长率料将高于先前预测，但只能在明年之后的某个时候才能完全收复失地。

彭博社报道，国会预算办公室最新经济预测显示2021年国内生产总值（GDP）按第四季同比计算将增长4.2%，今年则料下滑5.6%。相比之下，其在4月24日的初步预测显示明年经济将增长2.8%。

美国经济在今年第一季度收缩了4.8%。预计第二季度产量将以高达40%的速度收缩，为上世纪30年代以来最严重的一次。

该机构警告称，复苏将是一条漫长的道路，“社交距离限制的持续存在，将使经济活动和劳动力市场状况在一段时间内受到抑制。”

另外，随着全国大部分地区关闭以阻止冠病的传播，美国经济遭受了自上世纪30年代大萧条以来的最大打击。美国4月份有2050万人失业，失业率从3月份的4.4%跃升至14.7%，创下二战后的最高纪录。

该办公室预计，美国今年失业率平均为11.5%，2021年仅略有改善，至9.3%，略低于2007-2009年经济衰退期间达到的最高水平。冠病对经济的影响将在未来几年持续存在，特别是对于那些刚刚进入劳动力市场的人。国会预算办公室表示，预计失业率将在第三季度达到峰值，并预计平均为15.8%。

国会预算办公室表示，“2020年就业人数的减少以及高失业率将持续到2021年，可能会对年轻一代的就业前景和收入产生负面影响，并且会在未来很长时间都有影响。”

报告称，即使到2021年第四季度，失业率可能仍将维持在相对较高的8.6%，就业水平仍低于今年年初的水平。