谭德塞：世卫将继续发挥战略引领作用 协调全球抗疫

（早报讯）继美国总统特朗普威胁将“断供”并退出世卫组织后，世界卫生组织总干事谭德塞表示，他将继续领导全球抗击2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行的斗争，并称冠病“有撕裂国际合作结构的危险”。

路透社报道，谭德塞星期二（19日）在第73届世界卫生大会19日闭幕致辞时表示，世卫组织将继续发挥战略引领作用，协调全球应对疫情，支持各国努力。

谭德塞感谢会员国通过有关在适当时候对包括世卫组织在内的国际抗疫工作展开评估的决议。他表示，世卫组织欢迎任何旨在加强全球卫生安全、加强世卫组织和增强安全性的倡议；世卫组织一如既往地充分致力于增加透明度、加强责任感，并持续改进工作。

他重申，世卫组织目前的工作重点是利用所掌握的一切工具抗击冠病大流行。为此，世卫组织将继续发挥战略引领作用，协调全球应对疫情，支持各国努力；继续向世界提供流行病学信息和分析，并向民众和社区提供其需要的信息。

在医疗设备和技术方面，谭德塞表示世卫将继续向世界各地运送诊断设备、个人防护装备和其他医疗物资；继续把世界各地的主要专家聚集在一起，以最好的科学为基础提出技术建议，并继续推动相关研究和开发。

据报道，谭德塞在致辞中并没有提到特朗普此前在推特上发出的威胁。较早前，特朗普在推特上发布了一封写给谭德塞的信中威胁，如果世卫组织不能承诺在未来30天内作出重大实质性改善，他将永久冻结美国向世卫提供的资金，并重新考虑美国在该组织的成员身份。