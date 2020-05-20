巴勒斯坦停止履行与美以达成所有协议

（早报讯）巴勒斯坦周二（19日）深夜宣布，停止履行与美国和以色列达成的所有协议。

新华社报道，针对以色列吞并巴勒斯坦被占领土的计划，巴勒斯坦各政治派别领导人当晚举行紧急会议。巴勒斯坦总统阿巴斯在会后发表讲话说，从即日起，巴勒斯坦停止履行与美以达成的所有协议，以及基于这些协议的所有义务，其中包括安全义务。

阿巴斯说，根据国际法和国际人道法，尤其是1949年《日内瓦第四公约》，以色列作为占领国，有责任对被占领土上的巴勒斯坦平民和财产提供保护，禁止对巴勒斯坦平民进行集体惩罚，禁止在被占领土上窃取资源和兼并土地。他说，以色列当局的行为严重违反《日内瓦第四公约》，犯下了战争罪。

分析人士认为，阿巴斯在讲话中提到巴方停止履行“安全义务”，表明巴方决意中断与以色列和美国的安全合作。目前，巴以安全部队在巴控制的约旦河西岸地区有长期合作，维持当地治安。巴勒斯坦也与美国中央情报局有情报合作协议，共享反恐情报。一旦巴方停止履行“安全义务”，这意味着约旦河西岸将出现安全真空。目前被压制的力量——巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）等派别可能东山再起，巴以可能再次回到以暴制暴的老路。

4月20日，以色列两大政党利库德集团和蓝白党签署联合政府协议，其中包含一项条款，从7月1日开始推进吞并约旦河西岸部分地区的计划。利库德集团领导人、以色列总理内坦亚胡随后表示，以色列将在未来数月内对约旦河谷和约旦河西岸犹太人定居点实施主权。美国国务卿蓬佩奥5月13日对以色列进行短暂访问期间，呼吁加快推动所谓“中东和平新计划”。

美国总统特朗普今年1月底公布所谓“中东和平新计划”，在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列一方，而无视巴勒斯坦方面关切。以方对该计划表示欢迎，巴方则明确拒绝。“中东和平新计划”公布后，巴以地区紧张局势不断升级。