助前日产汽车董事长戈恩潜逃的父子在美国被捕

（早报讯）两名在日本被控协助前日产汽车董事长戈恩潜逃的男子于美国马萨诸塞州被逮捕，目前处于拘押状态，可能被引渡。

彭博社报道，根据法庭记录，泰勒父子两人迈克·泰勒（Michael L. Taylor）和他的儿子比特·泰勒（Peter Maxwell Taylor）定于周三（20日）下午通过视频在马萨诸塞州联邦法院受审。他们被指助前日产汽车董事长戈恩2019年弃保逃离日本，逃脱涉嫌金融犯罪的审判。

检察官表示，比特·泰勒原计划今天从波士顿飞往贝鲁特。

美国政府在法庭文件中表示，“比特不仅可能弃保潜逃，而且是这方面的行家”。“帮助戈恩逃离日本的阴谋是近些年最肆无忌惮和精心策划的逃脱行动之一，涉及一系列令人眼花缭乱的操作，酒店碰头、子弹头列车转移、假人和包租私人飞机。”

美国政府称比特·泰勒是美国一家保安公司“American International Security Corp.”的创始人，曾协助过其他人逃跑。

检察官称泰勒父子“逃跑风险极高”，要求将二人拘押，不得保释。

据报道，戈恩去年12月上演一场惊天大逃亡，搭乘包机飞往土耳其，并最终抵达黎巴嫩。他持有黎巴嫩国籍。之后，他抨击“人为操纵的日本司法体系”，坚称自己无辜，为自己弃保潜逃行为辩解，称他在日本无法得到公正的审判。

日本驳斥了戈恩对其司法体系的批评，对戈恩和协助潜逃者发布逮捕令。日本可能会对上述两名男子被美国联邦官员拘捕表示欢迎，但由于日本与黎巴嫩之间没有引渡条约，迄今未能成功引渡戈恩。

日本检察机关在1月发布声明说，泰勒父子和另一名男子涉嫌使用各种手段帮助戈恩秘密前往东京一家酒店，然后前往机场并登上飞机。

现年59岁的迈克·泰勒曾在美军特种部队“绿色贝雷帽”服役。他和儿子涉嫌帮助戈恩从东京的一家酒店出发，然后乘坐子弹头列车前往大阪，在那里登上一架前往土耳其的私人飞机。根据法院文件，为了不被发现，戈恩被藏在一个大型乐器箱中送上飞机。