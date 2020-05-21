联合国：冠病使全球人类发展首次减缓

（早报讯）联合国开发计划署发布报告，受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，全球人类发展今年可能出现自1990年提出人类发展这一概念以来的首次减缓。

联合国开发计划署星期三（20日）公布《新冠疫情与人类发展：评估危机与展望复苏》报告说，疫情发生后，大多数国家，无论贫富，都感受到了在人类发展基本领域中出现的衰退。

自1990年以来，联合国开发计划署每年都发布全球人类发展报告，报告中提出的人类发展指数对健康、教育和收入方面进行综合度量。报告说，新冠疫情已导致全球30多万人死亡，预计今年全球人均收入将下降4%。

随着学校停课，考虑到无法通过线上课程受教育的儿童，在人类发展指数低的国家，86%的小学生实际处于失学状态，而在人类发展指数高的国家，这一比例为20%。

联合国开发计划署人类发展报告办公室主任孔塞桑说，这场危机表明，如果我们不能将公平纳入政策工具中，许多国家将更加落后。在这场危机中，包括互联网接入在内的“新必需品”显得尤为重要，它能够帮助人们从远程教育、远程医疗和远程办公中受益。

报告提出了保护卫生系统和服务、加强社会保障、保护中小企业和非正规部门的工人等应对当前危机的优先步骤，并呼吁国际社会为此加快对发展中国家的相关投资。