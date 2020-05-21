东京高等检察厅检察长黑川因打麻将赌博请辞

（早报讯）日本法相森雅子21日宣布，东京高等检察厅检察长黑川弘务已向首相安倍晋三提交辞呈。森雅子还称，黑川弘务已承认打麻将赌博。

路透社报道，森雅子对记者说，黑川承认在紧急状态期间两次打麻将是为了赢钱。她说，内阁将在22日批准他的辞职。

中国通讯社报道，共同社援引杂志《周刊文春》说，在政府因疫情蔓延发布紧急事态宣言后的本月上旬，黑川弘务疑似在东京与媒体记者等打麻将赌博。日本放送协会（NHK）援引《周刊文春》消息具体描述称，黑川弘务于5月1日和13日在东京一名报社记者家中打麻将赌钱。

报道说，事发期间，日本仍处于紧急状态。安倍5月14日宣布，解除除东京都、大阪府等8个都道府县之外的39个县的紧急状态。这是日本4月7日宣布紧急状态、4月16日将紧急状态范围扩大到全国后，首次宣布解除紧急状态。虽然解除紧急状态，但安倍呼吁，民众尽量避免跨县活动。

今年1月，安倍政府表示黑川检察长是“必不可少的存在”，不惜修改法律解释，史上首次对其延长了退休年龄。然而，此举遭到了在野党接连的批评，有人指出：“这是为了让与官邸亲近的黑川担任检察总长。”

在修改了法律解释后，安倍政府又提出了检察厅法改正案，该改正案可以使个别检察官员也可以延长退休年龄。律师团体批评称：“这是为了使黑川违法、不当的延长退休年龄正当化。”

《日本时报》称，外界认为，黑川弘务与安倍走得很近，他的辞职对安倍来说是一个新的打击。