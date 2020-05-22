公正党质疑慕尤丁担任首相的合法性

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁上任至今，仍未公开证明获得国会下议院大多数议员支持。人民公正党周五公开质疑慕尤丁担任首相的合法性，并指慕尤丁的做法与前首相胡申翁及阿都拉的做法截然不同。

公正党通讯主任法米周五（22日）在面簿表示，慕尤丁3月1日上台至周五已经82天，却并未在国会证明自己已经获得过半议员支持。这与第3任首相胡申翁及第5任首相阿都拉的做法明显不同。

法米说，胡申翁在1976年1月15日接任病逝的时任首相拉萨，国会接着在12天后，也就是1976年1月27日提呈并通过信任动议。阿都拉则在2013年10月31日取代时任首相马哈迪而出任首相，国会在三天后，即2003年11月3日国会提呈并通过信任动议。换言之，胡申翁及阿都拉接任首相后，都曾在国会证明获得大多数议员支持。

法米认为，胡申翁与阿都拉都并非经由大选而“半途接任首相”，但他们的接任方式及寻求国会认可的做法都已形成先例。“很不幸的，马国国会61年来第三次（首相）权力转移，首相据信获得大多数国会议员支持，却未通过国会的考验与证明。”

国会下议院在5月18日召开一小时会议。当天原本有提呈议案等议程，但后来改成只有国家元首阿都拉发表施政御词而省略议事环节，过后就休会直到7月13日。下议院议长阿里夫接纳前首相马哈迪对慕尤丁提呈的不信任动议，但由于18日的国会会议时间只有一小时而无法在国会辩论。