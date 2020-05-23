研究：羟氯喹和氯喹对冠病无明显益处

（早报讯）英国《柳叶刀》杂志周五（22日）在线发表的一项研究显示，抗疟疾药物氯喹或者羟氯喹，无论是单独使用还是与特定类型抗生素结合使用，都对治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）没有明显益处，使用不当甚至可能引起一些并发症。

新华社报道，美国布里格姆妇科医院心脏和血管中心等机构的研究人员分析了不同医院共9万6032名冠病患者的相关数据。他们中有1868人仅使用氯喹来治疗；3016人仅使用羟氯喹；3783人结合了氯喹和一种大环内酯类抗生素来使用；6221人结合了羟氯喹与一种大环内酯类抗生素来使用。另外8万1144人被归类到对照组。

分析结果显示，使用氯喹或者羟氯喹来治疗冠病患者，无论是否与大环内酯类抗生素结合使用，不但没有明显疗效，还可能加大心脏相关并发症风险，甚至增加死亡风险。

报告的主要作者、该中心医学专家梅赫拉说，要明确这些药物的相关危害或益处，随机临床试验是必不可少的，而在得出结果前，“我们建议，除用于临床试验外，这类药物不应被用于治疗冠病”。

据《柳叶刀》介绍，氯喹和羟氯喹本身是比较成熟的抗疟疾药物，后者还能用于治疗一些自体免疫性疾病，这两种药物在用于治疗这些疾病时的安全记录都比较好，同时在实验室测试中展示了不错的抗病毒效用，因此一些观点认为这两种药物有潜力被用于治疗冠病。

但基于这项研究结果，作者们表示，这些药物在治疗冠病时的安全性及有效性还需进一步随机临床试验来验证。