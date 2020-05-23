远行400公里 英国又有政府顾问涉违封锁令

（早报讯）英国反对党向首相约翰逊施压力，要求他革除高级顾问多米尼克·卡明斯职务。此前，英国媒体的报道指卡明斯在出现冠状病毒症状后，从伦敦出行至400公里外的达勒姆，违反行动限制令。

路透社引述《卫报》和《镜报》的报道说，卡明斯（Dominic Cummings）曾经参与策划2016年英国举行公民投票脱离欧洲联盟的工作。3月下旬，在英国已落实严格的封城措施后，他从伦敦前往英格兰北部的达勒姆（Durham）。

根据英国的封城令，人们得呆在家里，不要探望家庭成员，除非他们需要食物或药物等基本物品。

英国广播公司（BBC）的政治编辑援引一名接近卡明斯的人士说，他在封锁期间前往达勒姆，是因为他在生病时需要父母帮忙照顾孩子。卡明斯有一个幼子。

卡明斯没有回应路透社的置评请求。唐宁街10号也拒绝置评。

新华社引述英国媒体的报道说，英国政府3月23日宣布全国“封城”，约翰逊3月下旬染病，卡明斯几天后出现感染症状。按首相府的说法，卡明斯在家自我隔离，4月14日重返工作岗位。

不过，《卫报》和《镜报》22日报道，达勒姆市警方3月31日收到报告，说卡明斯身处达勒姆市一处住所。达勒姆市警方发言人说，住所的拥有人证实，卡明斯在一个房间里自我隔离。

两家报纸报道，那处住所是卡明斯父母的家。那名警方发言人说，“警方向那个家庭说明有关自我隔离的指导方针”。

反对党工党发言人要求首相府解释媒体所报道的卡明斯出行：“英国民众不希望有一套规定适用于他们自己，而另一套规定适用于多米尼克·卡明斯。”

路透社报道，已有数名官员因违反“封城”规定辞职，卡明斯可能面临压力。

流行病学家尼尔·弗格森“封城”期间离家见女友遭媒体曝光，5月5日辞去政府顾问一职。苏格兰首席医疗官凯瑟琳·考尔德伍德提出居家建议却不遵守，两次在周末离家前往另一处住所，4月5日辞职。