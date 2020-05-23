白宫新闻秘书展示捐款支票 泄露总统私人账户信息

（早报讯）据《纽约时报》报道，白宫新闻秘书凯莉·麦克纳尼在22日的新闻发布会上宣布，总统特朗普将把10万美元（14.20万新元）的季度工资捐给美国卫生与公众服务部，以帮助应对冠状病毒疫情。不料，麦克纳尼展示总统捐款支票的举动，却泄露了特朗普私人账户的相关信息。

环球网引述报道称，麦克纳尼在发布会上展示了一张商业银行“第一资本金融公司”(Capital One)的10万美元支票。支票上面，特朗普的私人银行账户等个人信息清晰可见。

《纽约时报》称，对于普通民众来说，这些信息可以用来取款或存钱，在线购物或入侵账户。

美国身份窃盗资源中心主席伊娃·贝拉斯克斯（Eva Velasquez）说：“如果你没有适当的保护措施，在取得账号、金融机构代号和个人信息的情况下，(有人)就可以通过复杂的计划及方式(入侵账户)，获得(账户内)的现金。”

贝拉斯克斯说，几乎可以肯定，一家银行会为像总统这样的知名人士的账户提供额外的保护措施，特朗普的账户不太可能因支票照片在网上广泛传播而遭到黑客的袭击。

贝拉斯克斯也提到，麦克纳尼的举动发出了一个令人担忧的信号。她指出：“对于普通民众来说，认识到这不是一种好做法非常重要。”

白宫没有立即回应《纽约时报》的置评请求，但一名官员说，新闻发布会上从来没有使用过假支票。