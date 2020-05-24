美国冠病亡者近10万人 《纽约时报》封面刊登1000亡者讣告悼念

（早报讯）随着美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡患者接近10万人，美国《纽约时报》星期天（24日）封面头版刊登了1000名死者的姓名、年龄及生前信息，以另类的方式纪念这场疫情中的亡者。

据报道，《纽约时报》星期六（23日）提前公布了次日的头版——标题为《美国死亡人数接近10万，是无法估量的损失》。整个头版密密麻麻地刊登了千名冠病罹难者的姓名、年龄及生前信息。在头版副标题上，还写着：“他们不只是名单上的名字。他们曾是我们。”

《纽约时报》指出，数月来，媒体一直在跟踪报道美国的冠病疫情，但职员们突然意识到：“无论是我们自己，还是普通读者，都对这些数据有些疲劳。”随着美国冠病死亡患者接近10万人，编辑们一直在讨论，应该如何纪念这一严峻的‘里程碑’”。

该报图形部助理编辑兰登称，在一页纸上画10万个点，或画一幅简笔画，“并不能真正告诉人们，这些死者是谁、他们的生活、以及对我们国家意味着什么。”她因此想到，从全美各类报纸上，收集冠病患者病逝的讣告和死亡通知，进一步了解他们生前的情况。

研究人员德拉克里埃尔则将冠病病毒列为死因，在网上搜寻了各种来源的讣告和死亡通知。他从数百家报纸上，收集了近千个名字。

根据约翰斯·霍普金斯大学数据，截至新加坡时间下午3点，美国冠病死亡病例近10万起，达9万7087起。