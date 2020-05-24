马国榴梿产量减少 价格涨三成

（早报讯）马来西亚每年年中都是榴梿盛产的季节。不过今年2月及3月的榴梿生长期的雨量严重不足，导致目前榴梿产量不如往年，价格也因此上涨三成。

据《东方日报》报道，据雪兰莪八打灵再也一处榴梿商区的零售商表示，马国去年5月榴梿因产量过剩而价格走低，今年5月的榴梿价格则明显上涨。

例如广受欢迎的猫山王榴梿去年每公斤零售价约45令吉（约15新元），今年每公斤要58令吉至65令吉。黑刺榴梿零售价也从去年的每公斤68令吉，涨至今年的78令吉。价格较大众化的红虾榴梿，则由每公斤28令吉涨至35令吉、槟城的葫芦榴梿则由28令吉升至38令吉。

一名零售商说：“目前我们主要榴梿货源来自槟州，因为彭亨和柔佛的榴梿旺季还未开始。”

他表示，目前是榴梿旺季初期。由于彭亨与柔佛之前雨量稀少，因此目前榴梿产量也比较少。他说，目前天气适合榴梿生长，因此6月与7月的第二波榴梿产量值得期待，价格到时也可能降低。

另一名零售商表示，目前的冠病疫情和行动管制令并未影响民众对榴梿的需求。他说，市场上依然有著庞大的榴梿需求量，这包括外送和网售榴梿等。这些需求都拉抬了榴梿价格。

他说，目前榴梿产量有限，所以榴梿市场很不稳定。他表示，6月开始有第二波榴梿收成，到时才能更明确的断定今年榴梿的市价走向。