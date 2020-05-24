英政府顾问涉违封锁令 反对党要求辞职

（早报讯）继英国首相高级顾问卡明斯被曝在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间违反行动限制令，从伦敦出行至400公里外的达勒姆，英国执政的保守党议员星期天呼吁他辞去官位。

据报道，曾经参与策划2016年英国举行公民投票脱离欧洲联盟工作的卡明斯在英国已落实严格的封城措施后的3月下旬，从伦敦前往英格兰北部的达勒姆（Durham）。根据当时英国所实施的封城令，人们得呆在家里，不要探望家庭成员，除非他们需要食物或药物等基本物品。

路透社报道，英国首相办公室表示，卡明斯在封锁期间前往达勒姆，是因为妻子感染冠病期间，需确保4岁的孩子得到适当的照顾。该办公室表示，卡明斯当时染冠病的“可能性非常高”。

英国一些内阁和司法部长也表示，卡明斯的旅行是合理的。交通部长沙普斯星期天（24日）也重申了政府对卡明斯的支持，并称他不会辞职。

英国脱欧运动家史蒂夫·贝克是保守中要求卡明斯辞职的议员之一。他受访时说：“我只是看到这个课题被翻覆的提及，浪费公众的时间，浪费了政治资本，并偏离了我们需要处理的实际问题。”他说，“没有人是不可被取代的。”

据报道，贝克长期以来一直反对卡明斯在英国政府所扮演的角色。

其他反对派政客也呼吁卡明斯辞职，并指在数百万英国人都必须留在家中的时候，他的行为是极为虚伪的。