印尼大批民众开斋节聚集在回教堂进行礼拜

（早报讯）在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情笼罩下，大批印度尼西亚亚齐省民众在欢庆斋戒月结束这一天，聚集在该省多个回教堂进行礼拜。

法新社报道，世界各地的回教堂星期天（24日）开始庆祝开斋节，即便许多国家仍在对抗冠病而处于封锁状态，但放宽的限制使一些地区的信徒们可在这个节日到宗教场所欢庆佳节。

路透社报道，印尼是世界上回教徒最多的国家，该国为遏制冠病疫情传播实施的旅行限制导致许多人被迫在开斋节这一天与家人分离。尽管如此，整个印尼有数百个回教堂仍在举行祈祷。这些回教堂要求参加者戴上口罩，并尝试遵守社交隔离措施。

据报道，该国较为保守的亚齐省在开斋节这天有大批民众聚集在一起进行祈祷。报道称，这些信徒似乎都没有戴着面具，也没有遵守社交隔离措施。

据报道，该省的拜图拉赫曼（Baiturrahman）大回教堂，以及司马威（Lhokseumawe）的伊斯兰中心回教堂都挤满了人。其中一名礼拜者阿尔西说，“我确实感到担心，但身为一个回教徒，我仍必须在开斋节这天进行祈祷，以对真主表示感谢。”

住在中爪哇省的37岁的诺维塔说，由于她所住的地区没有出现冠病确诊病例，因此其村长坚持民众参加社区祈祷活动。她在开斋节一早去了中爪哇省克拉登的回教堂。诺维塔说，回教堂要求参与者戴着口罩，并从家里带上自己的祈祷垫。回教堂也检查了民众温度，且不允许老人和小孩参加。

她说：“我们可以担心感染冠病，但我们不应该感到惶恐。”“我们需要平衡我们对这个世界和来世的义务。”

据报道，印度尼西亚星期天（24日）新增526起冠病确诊病例，累计22271例。另外，死亡病例也上升至1372例，增加21起。