4月访韩人数唯越南人不减反增

（早报讯）受疫情影响，访韩外国人数连续四个月呈大减趋势，唯独越南旅客增加。

韩联社报道，韩国法务部出入境外国人政策本部周一（25日）发布的统计数据显示，4月访韩外国人数为3.4544万人，环比减少62%，同比大减97.2%。

具体来看，唯有来自越南的入境者人数环比增加66%。来自日本的入境者减幅最大，为94.3%，其后依次是泰国（83.8%）、马来西亚（82.7%）、俄罗斯（77.3%）、菲律宾（74.8%）、中国（73.9%）、印尼（50.2%）、美国（49.2%）、柬埔寨（47.1%）、蒙古（9%）。

按国籍来看，越南籍人员最多，为1.0327万人，占29.9%。其后依次是美国（6830人）、中国（4685人）、印尼（1902人）、菲律宾（1244人）、德国（1038人）、缅甸（774人）、柬埔寨（738人）、蒙古（665人）和日本（495人）。自1992年韩中建交以来，来自越南的入境者首次超过自中国入境者，位居第一。

相关人士表示，在大部分国际航线停飞的情况下，越南籍结婚移民者、留学生、劳工上月乘包机和临时航班入境韩国，可能带动了越南入境者人数增加，但具体原因有待进一步分析。

另外，同期，韩国人出境人数为3.1593万人，环比减少78.2%，同比减少98.6%。