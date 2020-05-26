特朗普威胁易地办共和党全国代表大会

（早报讯）美国总统特朗普周一（25日）警告说，如果北卡罗来纳州州长库珀无法承诺让共和党全国代表大会“满员举行”，共和党方面将考虑易地举办这一活动。

新华社报道，美国共和党全国代表大会定于8月24日至27日在北卡罗来纳州夏洛特市一体育馆举行。为应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，该州此前采取了一系列防控措施。目前，北卡罗来纳州已放宽部分防控措施，但仍禁止举行大型活动。

特朗普周一在推特上说，数以千计的共和党人正在制订前往北卡罗来纳州参会的计划，该州州长必须立即回答会场空间是否被允许“占满”。如果不允许，共和党方面将不得不寻找一个替代地点。

美国副总统彭斯当天受访时表示，共和党方面可以考虑到一个“解封”程度更高的地方举行全国代表大会。

来自民主党的库珀发表声明回应说，北卡罗来纳州卫生官员正同组织方进行合作，评估在夏洛特市举行共和党全国代表大会的计划。该州依靠数据和科学保护本地公共健康和安全。

美国主要政党的全国代表大会每四年召开一次，在总统选举年举行，其主要功能包括提名本党总统和副总统候选人、讨论并通过本党竞选纲领等。

特朗普3月中旬赢得所需党代表票数，已锁定共和党总统候选人提名。民主党方面，前副总统拜登目前是该党唯一竞选人，预计他将在民主党定于8月举行的全国代表大会上被提名为民主党总统候选人。据美国媒体报道，民主党领导层正考虑在线上举行全国代表大会。

据美国约翰斯·霍普金斯大学的统计数据，截至周一下午，北卡罗来纳州累计冠病确诊病例超过2.4万起，累计死亡病例790起。