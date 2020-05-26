英首相顾问违反封城令 一名官员辞职抗议

（早报讯）据路透社报道，日前，英国首相高级顾问卡明斯被曝在出现感染2019冠状病毒症状后，违反“封城”规定，引发广泛批评。26日，苏格兰事务副大臣罗斯宣布辞职，以示抗议。

据报道，罗斯在其社交网站“推特”账号上表示：“作为一个父亲，我本能地总是做对我儿子和妻子最好的事情。我们很幸运没有感染这种可怕的病毒，但如果我们被感染了，也准备听从政府的建议，呆在家里，控制这种病毒（传播）。”

罗斯称，一些选民没有机会向亲人告别，一些家庭无法一起哀悼，一些民众无法去看望生病的亲人，“因为他们都听从了政府的指引”。“我无法真诚地告诉他们，他们都做错了，而政府那位高级顾问是对的。”

据媒体此前报道，卡明斯在他和妻子出现新冠病毒感染症状后，违反了“封城”规定，前往英格兰北部杜伦市的父母家，安排照顾幼儿的事宜。但是，卡明斯5月25日称，他的行为是“合理和合法的”，表示不会辞职。同时，卡明斯也没有为自己的行为道歉，只对在封锁期间出行时、没有向英国首相约翰逊征求许可表示遗憾。

首相约翰逊24日已经对卡明斯表示了支持，称其“别无选择”，在他和妻子都很可能已经感染了冠病的情况下，他只能把孩子送出伦敦去托人照顾。约翰逊称，“在各个方面，卡明斯的行为都是负责、合法和诚实的。”

在此之前，多位保守党议员已要求卡明斯辞职。反对党工党领袖斯塔默则认为约翰逊支持卡明斯的决定，是“侮辱英国人民所作的牺牲”。