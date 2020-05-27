巴西四大媒体宣布将其记者撤出总统府

（早报讯）由于巴西总统府黎明宮无法保护及确保媒体工作者免受巴西总统博尔索纳罗支持者的骚扰和虐待，该国四个最大的新闻媒体机构宣布将其记者从博尔索纳罗的官邸中撤出。

路透社报道，隶属拉美地区最大的电信与媒体集团之一“Organizações Globo”、巴西旗手电视台（TV Bandeirantes），以及发行量大的日报《圣保罗页报》（Folha de S.Paulo）和《圣保罗州》（Estado de S.Paulo）周一晚上作出上述宣布，决定暂停在黎明宮的报道。

据报道，博尔索纳罗习惯在住宅入口处停下来，与在场欢呼的支持者交谈，与他们合影留念并向记者发表评论。但是最近几天，总统府大门口外的支持者开始愤怒攻击记者。周一，大约60名支持者大声嘲笑记者，大喊“骗子”，“败类”和“共产主义者”。

随着博尔索纳罗被指处理冠病危机不当的批评呼声高涨，该国新闻记者也因政治局势恶化而遭受的攻击愈演愈烈。这场疫情已导致2万多巴西人丧命，并使经济瘫痪。

此外，博尔索纳罗也因涉嫌干预执法而受到调查，他的支持者将媒体视为驱逐他的阴谋的一部分。

巴西卫生部星期二（26日）晚公布的最新数据，该国单日新增冠病确诊病例1万6324起，累计确诊39万1222起；新增死亡病例1039起，累计死亡病例2万4512起。

目前巴西冠病病例确诊总数居全球第二位，仅次于美国。较早前，巴西玛瑙斯市市长内托猛烈抨击总统博索纳罗在冠病疫情应对不力，强调博索纳罗对巴西大量的冠病病亡人数负有“共同责任”。