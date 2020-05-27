日本警方正式逮捕京都动画工作室纵火嫌犯

（早报讯）日本京都动画工作室去年7月遭人纵火造成36人死亡、33人轻重伤的惨案。42岁的纵火犯青叶真司在治疗烧伤后，伤势好转，今天正式在纵火、杀人等罪名下遭警方逮捕。

日本放送协会（NHK）报道，去年7月18日位于京都市伏见区的京都动画第一工作室遭人纵火，导致36人死亡、33人轻重伤。时隔10个月，青叶星期三（27日）上午被警方以涉嫌纵火、杀人等罪嫌逮捕。

青叶在犯案时也受到严重烧伤而送医住院治疗，今天上午他从京都市的一家医院被移送至京都伏见警察局接受审问。

警方初步调查现实，家住东京邻县埼玉县埼玉市见沼区的青叶7月18日到京都动画工作室泼洒汽油并点火，导致多人死伤。他今天接受警方调查时坦承罪行。

京都府警方上午11时召开记者会表示，今天上午7时18分逮捕嫌犯青叶进行调查。嫌犯供称心想如果用汽油的话就可杀害更多人，所以就那么做了。

报道指出，事件经历10个多月，警方今天逮捕青叶主要是听取多名医师的意见，研判以青叶目前的身体状况可接受警方问讯。青叶之前曾对警方供称说：“因为自己的小说被盗用才愤而纵火。”

据报道，青叶在犯案时身受严重烧伤，曾被送至大阪、京都的医院治疗。因身体烧伤面积大，多次接受皮肤移植手术后，伤势渐恢復，从原本无法说话到现在可与人交谈的程度。