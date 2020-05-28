英国政府今起启动冠病检测和追踪系统

（早报讯）英国首相约翰逊表示，英国政府将于周四（5月28日）启动2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测和追踪系统。

英国首相约翰逊星期三在下议院联络委员会上表示，这套检测和追踪系统将是阻止冠病病毒传播“非常重要的工具”。

他说：“我们（从明天开始）将有一项新的测试和追踪行动，它将改变人们的生活，需要大量的思考和遵守，但我认为这对整个国家来说都是值得的。”

根据这一系统，冠病检测结果呈阳性的任何人都将被要求告知过去七天内与他们有过联系的人以及其所到之处的详细信息，可以通过接触追踪者，短信或电子邮件问询。一旦获得这些详细信息，工作人员将通过电话、短信或电子邮件提醒这些联系人。

根据不同的风险程度，与冠病检测结果呈阳性的密切接触者将被要求自我隔离14天，即便接触者没有出现症状，而任何有症状的人在等待检测结果时也应隔离7天。

领导这一新系统的哈丁表示，她相信这一系统将在结束人们的行动限制方面发挥关键作用，并表示这会有助于“将全国封闭措施转变成个体隔离”。

为了启动这一系统，政府已聘请2万5000名接触追踪者与感染新冠病毒的人取得联系。不过，这一计划并不包括当前正在怀特岛进行测试的联系人跟踪应用程序。