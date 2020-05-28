波音恢复具争议737 MAX型客机生产

（早报讯）美国波音公司宣布，该公司将重新投入生产具争议的波音737 MAX型客机。据悉，美国联邦航空管理局至今尚未批准该型号客机复飞。

路透社报道，波音公司周三（27日）表示，继波音737 Max客机因两次坠机事故而在1月份停产后，该公司已经以“低产能”恢复了737 MAX客机在华盛顿州伦顿工厂的生产。

航空旅行几近停滞，全球范围对飞机的需求下滑，波音却在此时宣布恢复生产这一极具争议性的机型。

美国联邦航空管理局调查人员此前发现，除了造成致命坠机的防失速飞行控制系统（MCAS），该机型还存在其他软件故障。波音未就美国联邦航空局是否即将再次对飞机进行安全飞行认证发表评论。

据报道，在发生两起致命坠机事故致346人遇难后，波音737 MAX机型自2019年3月遭遇全球停飞。但波音继续生产了400架737 MAX机型，但无法交付。由于再次飞行的审批拖延，波音在1月停止生产该机型。波音高管此前曾表示，波音737 MAX的生产将从低速开始，并逐步增加。

自冠病疫情暴发以来，航空公司和飞机租赁公司已取消了299架737 MAX飞机的订单。另有240架飞机的订单状态发生了变化，波音公司不再将其视为固定订单。该公司目前仍有超过3800架737 MAX的订单。

除此之外，波音公司也在星期三（27日）宣布裁员6770人，另有5520名员工接受了自愿离职补偿。该公司此前曾表示，正寻求通过自愿和非自愿的离职，将员工总数减少10%。