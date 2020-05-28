联合国世界旅游组织：今年全球旅游业产值将暴跌70%

（早报讯）联合国世界旅游组织预计，2020年全球旅游业产值将暴跌70%。

联合国世界旅游组织秘书长波洛利卡什维利星期三（27日）在西班牙首都马德里举行新闻发布会上做出上预计今年全球旅游业产值预计将比2019年减少70%。

波洛利卡什维利表示，2008年的全球金融危机已使旅游业产值下降了10%至20%，而冠病疫情对旅游业的冲击会更加严重。他预测，更多的人在2020年夏天会通过陆路旅行，而不是乘坐飞机，同时山区度假村或许会比海滩度假村获得更多收益。

波洛利卡什维利说，“世界旅游组织认为，假设疫情在9月份得到控制，那么届时会有更多的国际航班恢复运营。”

据报道，世界旅游组织在此前5月11日的一份声明中指出，研究发现，截至4月下旬，该组织在全球追踪的217个目的地全部都实施了防疫相关的旅行限制。波洛利卡什维利认为，随着各国逐步恢复旅行，欧洲将被视为效仿典范，因为欧洲历来是游客访问量最大、旅游业从业者准备最充分的地区。

他说，不同国家和不同地区将通过“绿色走廊”进行有针对性的旅行，“这样冠病病毒的感染率将会很低，而这可能是重启国际旅游的第一步。”

波洛利卡什维利表示，他更愿意称此类旅行方式为“安全走廊”，因为通过这种方式，游客不仅不会将病毒带到目的地，而且也不会将其带回出发地。