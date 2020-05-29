法国餐厅下周重开 解除国内旅行限制

（早报讯）法国政府宣布，全国酒吧、餐厅和咖啡馆将从6月2日起恢复营业，并解除暑假期间国内旅行限制。首都巴黎因疫情传播风险仍高于其他地区，当地餐饮业者只能开放露天座位。

法新社报道，法国总理菲利普和卫生部长韦朗等人周四（28日）共同出席记者会，介绍法国解禁第二阶段解封措施实施细则。

菲利普说，自6月2日起，全国除法兰西岛大区、海外属地马约特岛和法属圭亚那为“橙色区域”外，其余地区均为疫情较轻的“绿色区域”。政府将扩大学校复课范围，开放餐饮场所，逐步恢复文化、体育活动。居民外出不再受限于离家100公里范围，在法国境内出行也不再需要出行证明。

另外，自本周末起，全国公园、绿地将开放；博物馆将于6月2日起开放；电影院将于6月22日起开放。但位于“橙色区域”的餐馆和酒吧仅可开放户外座位，禁止在室内用餐。

菲利普说，法国赞成自6月15日起重新开放欧盟内成员国间边界，欧盟边境的开放问题则需要欧盟成员国共同研究决定。

法国国民教育和青年部长布朗凯说，在前期幼儿园和小学已开始复课的基础上，从6月2日起初中和高中将逐步复课。不过，本年度高中毕业会考法语口试取消。

根据法国官方数据，自5月11日开始部分解禁以来，法国疫情未出现明显反弹，每日新增确诊人数保持下降趋势。菲利普说，法国前期解禁措施的效果令人满意，但2019冠状病毒疾病（COVID-19）在法国依然存在，需要继续保持谨慎。