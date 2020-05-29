特朗普推文被指美化暴力 推文一周内第二次被标警示

（早报讯）美国总统特朗普与社交媒体巨头推特的冲突进一步升级，推特表示，特朗普最新关于明尼阿波利斯抗议活动的推文违反了其关于“美化暴力”的规定。这是推特一周内第二次对特朗普的推文标出警示。

美国总统星期四（28日）发出一则贴文，表示“……这些暴徒正在羞辱乔治·弗洛伊德的记忆，我不会让这种事情发生。我只需与州长蒂姆·沃尔兹交谈，并告诉他，军方会支持他们。任何困难，我们都会控制，但是，当抢劫开始时，我们就会开枪。谢谢！”

推特在特朗普的这则贴文的上方标出警示，并指推文违反了其关于“美化暴力”的规定。推特补充说，保留此推文符合公众利益。

据报道，美国明尼苏达州警察较早前因暴力执法，导致一名黑人男子弗洛伊德死亡，引发大规模示威。该州州长沃尔兹周四（28日）签署行政令，宣布进入紧急状态，并启用该州国民警卫队协助维护治安。

据报道，推特星期二（26日）在特朗普发出有关邮寄投票的推文中加入蓝色的感叹号，提示用户“获取有关邮寄选票的信息”，并将他们引导到一个包含新闻报道，和事实检查人员提供有关邮寄选票信息的页面。

对此，特朗普指责推特干预即将在今年11月举行的总统选举，并在星期四签署一项行政命令，寻求限制社交媒体公司所享有的法律保护。