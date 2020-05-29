明尼苏达州警方电视直播前逮捕CNN黑人记者

（早报讯）美国明尼苏达州警方在电视直播前，逮捕了一名正在报道明尼阿波利斯抗议活动美国有线电视新闻网（CNN）的黑人记者，以及他身旁的三名工作人员。

路透社报道，黑人记者希门尼斯（Omar Jimenez）在星期五（28日）清晨5点（新加坡时间傍晚7点）被逮捕时正在摄像头前为观众报道一名示威者在约六名白人警察包围后逮捕。

据报道，希门尼斯在进行直播报道时向戴着防毒面具和面罩的警方说自己是媒体工作者，而且可以移到别处进行报道。他说，“我们可以回到你们允许的地方……我们不挡您的路。”

希门尼斯被两名警员逮捕前说：“这是其中一支巡逻队，它们正在上街巡逻，驱散示威者，要求人们清除该地区。因此我们就走开了。”希门尼斯说：“长官。我为什么被逮捕？”

美国有线电视新闻网在事件发生后约一个半小时后说，被逮捕的记者和机组人员已被释放。美国有线电视新闻网发言人说，三名明尼阿波利斯的雇员因从事工作而被捕。公司之后已要求警方立即释放他们。

据报道，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市一名黑人弗洛伊德遭白人警察踩颈窒息死亡事件已引发了连续三天的抗议活动。抗议活动在星期三（27日）升级为一场骚乱，抗议活动附近的商店突遭大量抗议者洗劫、纵火，至少已造成一名打劫者被商店老板开枪打死。

为应对不断升级的抗议活动，明尼苏达州州长沃尔兹星期四（28日）下午启动了明尼苏达州国民警卫队。这是该警卫队继2008年后的首次出动。