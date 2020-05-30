特朗普宣布将取消对港特别待遇 制裁相关官员

中国全国人大通过"港版国安法"后，美国总统特朗普宣布终止给予香港特殊贸易待遇，并制裁削弱香港自治的官员。

综合彭博社及路透社报道，特朗普当地时间5月29日下午在白宫玫瑰园举行记者会，他表示，美国将开始采取措施撤销香港的特殊贸易待遇。美国金融监管机构将审查在美国上市的中国公司，希望限制美国对这些企业的投资。此外，美国还将拒绝那些视为构成安全威胁的中国公民入境。

对于中国推出"港版国安法"，特朗普指责北京违背中英两国在1984年所签署的《中英联合声明》，称香港不再享有自治，并批评中国已将“一国两制”变成“一国一制”。

特朗普称，“我们将采取行动取消给予香港的优惠待遇”，其中包括从引渡待遇到出口管制等一系列内容，并将制裁那些被认为对破坏香港自治负有责任的个人。他还说，会检讨国务院对香港的旅游警示，以反映香港的危险情况。

特朗普当天还签署公告，将禁止来自与军方有联系的中国机构的中国研究生入境美国。

《纽约时报》周四报道，美国政府计划取消数千名中国硕士留学生的签证，受影响人数约3000人。美方担心这些从军方背景院校毕业到美国进修的中国留学生，疑另有监视、盗取知识产权的任务。

特朗普也在记者会批评中国隐满冠病疫情，并表示美国将停止对世界卫生组织的支持，他指责世卫在疫情期间受到北京操纵，处于中国的“全面控制”之下。

此前，美国国务卿蓬佩奥在周三指香港实际上已失去自治权，不应继续享有美国给予的特别贸易待遇。

中国官媒《环球时报》在特朗普做出上述宣布后发表社评文章，称这是个充满谎言的记者会，华盛顿正在开启更大的赌博。

文章指出，特朗普宣布几项对华打击时，都是说将那么做、开始那样做，“华盛顿到底往前走多远，恐怕要算计美方自己的损失”。

文章还说，中国做好了最坏的准备，“美国想往前折腾多远，中方都将坦然奉陪”，并指美国逆历史潮流而动的极端玩法“无异于一个超级大国的慢性自杀”。