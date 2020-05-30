朝鲜、巴基斯坦等表态支持大陆涉港国安立法

朝鲜、巴基斯坦、越南、俄罗斯等国表态支持中国大陆建立香港维护国家安全的法律制度和执行机制决定。

据环球网报道，朝鲜外务省发言人30日回答朝中社记者问时发表谈话，支持中国全国人民代表大会通过关于“港版国安法”的决定。

朝鲜外务省表示，香港近年来的事态严重威胁“一国两制”原则与国家安全，抹黑社会主义国家形象，助长社会混乱。这是企图分裂中国的外部势力及其追随者阴谋的产物。

香港问题完全属于中国内政，任何国家与势力对此无权说三道四，朝方对于危害香港安定与社会经济发展的外部干涉行为表示坚决反对。

朝方对中国党和政府为维护国家主权与安全，守护领土完整与“一国两制”制度采取措施以维护香港的安定与繁荣，表示完全支持。

巴基斯坦外交部发言人29日也表示：“巴方在香港问题上的立场是一贯和明确的。我们重申，香港问题是中国内政。我们认为，维护国际法、坚持不干涉他国内政的基本准则十分重要。”

越南外交部副发言人段克越28日在回答记者问时表示，越方关注香港局势，已阐明对香港问题的立场，越方尊重和支持中国“一国两制”。香港事务纯属中国内政，越方希望香港保持稳定和繁荣发展。

表态支持“港版国安法”的还有委内瑞拉、柬埔寨、老挝、俄罗斯和伊朗。