英国3政府顾问警告解封太快

（早报讯）英国紧急情况科学咨询小组（SAGE）三名顾问同时警告，2019冠状病毒疾病（COVID-19）还在英国迅速传播，现在解除封锁为时尚早。

英国将从下周一起进一步放宽限制措施，允许不超过六人的户外聚会，部分小学低年级班将复课，非必需零售业也会陆续恢复。英国政府表示希望通过一套“检测和追踪”系统在遏制病毒传播的同时重启经济。

路透社周六（30日）报道，伦敦卫生与热带医学院科学家埃德蒙兹（John Edmunds）接受英国广播公司（BBC）访问时说：“我们采用‘未经测试’的检测和追踪系统，这是有风险的。”

埃德蒙兹称解封为“政治决定”，他说，英国的发病率显著高于其他欧洲国家，但英国政府显然决定“这是可以容忍的情况”。

惠康基金会董事法拉（Jeremy Farrar）也认为太快解封，他在推特上附和埃德蒙兹说：“测试、追踪、隔离系统必须到位，才能应对任何激增情况，检测结果要快、感染率要保持低水平，并且可靠。”

新型与新兴呼吸道病毒威胁顾问小组（NERVTAG）主席霍比（Peter Horby）接受BBC访问时也说，英国无法承担疫情失控的后果。

他说：“我们无法再面对确诊病例和死亡病例的另一次高峰。而且这套（检测和追踪）系统还没全面运作，这正是它的风险所在。”

Worldometer世界实时统计数据显示，英国至今累计确诊病例达27万1222起，在全球高居第五位；累计死亡病例3万8161起，全球排第二，仅次于美国。