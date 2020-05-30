世界无烟日：揭烟草业促销伎俩 防年轻人受骗

（早报讯）在5月31日“世界无烟日”到来之际，世界卫生组织29日指出，在冠状病毒在全球蔓延期间，烟草行业也没有停止推销烟草这种降低人体抵抗力、高度成瘾，甚至可能致命的产品。

今年的“世界无烟日”活动着重于儿童和青年群体，世卫组织启动了名为“揭露烟草”（#TobaccoExposed）的全球行动，旨在揭露烟草行业引诱年轻人的惯用手段，让青年掌握所需的知识和信息，成为“无烟一代”。烟草和相关行业的手段包括：赞助或举办派对和演唱会、推出吸引年轻人的糖果味等电子烟、在校园安排烟草或尼古丁制品销售代表，以及在视频节目中插播烟草广告等。

联合国新闻中心报道，全球每年有800多万人因吸烟而丧生，有100多万人死于接触二手烟雾，为了不断寻找新的烟民来取代这些“流失的客户”，烟草行业每年用于营销和广告的费用在80亿美元（113.14亿新元）以上。目前，全球有4000多万13至15岁的青年使用烟草。

研究显示，吸烟者感染冠状病毒后发展成重症的风险更高。然而，世卫组织指出。烟草企业在疫情期间分发印有产品标识的免费口罩，为隔离在家的烟民送货上门，甚至还通过游说，成功地使烟草也跻身“必需物品”清单。

世卫组织健康宣传项目负责人克雷奇（Ruediger Krech）说，“教育青年至关重要，有近九成的烟民都是在18岁前吸第一支烟的。”

世卫组织认为，学校应拒绝尼古丁和烟草行业任何形式的赞助；名人等应拒绝担任烟草品牌的形象大使；电影、电视和戏剧制作公司应承诺不刻画使用烟草或电子烟的场景；社交媒体应严格禁止尼古丁和烟草行业的广告、促销和赞助；