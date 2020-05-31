美国首次商业载人试航发射成功

（早报讯）美国宇航局（NASA）商业载人航空计划的首次载人试航发射成功。

中新社报道，美东时间星期六（5月30日）下午3时22分（新加坡时间31日凌晨3时22分），美国宇航局两名资深宇航员赫尔利（53岁）与贝肯（49岁）搭乘美国太空探索技术公司SpaceX的载人“龙”飞船（Crew Dragon），由“猎鹰9”（Falcon 9）火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，预计美东时间31日下午2时27分与国际空间站对接。

这次飞行结束了NASA长达九年的载人火箭发射荒。NASA表示，这是自2011年7月8日美国“亚特兰蒂斯”号完成美国航天飞机时代谢幕之旅后，美国宇航员太空飞行的新篇章。

NASA表示，这项任务将是载人“龙”飞船的最终试航，旨在测试载人航天系统的宇航员太空飞行操作能力。该系统由SpaceX和NASA合作开发。任务是将两名宇航员送至国际空间站，停留一或四个月后，再返回地球。

NASA指出，如果试航成功，美国宇航局将认证载人“龙”飞船具有往返于国际空间站的长期运营能力。

美国总统特朗普和副总统彭斯30日到肯尼迪航天中心现场观看火箭发射。据美国宇航局统计，超过300万名观众在线收看了直播画面。