加拿大多伦多上千人参加游行示威 反种族主义

（早报讯）继加拿大和美国最近都发生黑人涉警死亡事件后，上千人星期六晚上在加拿大多伦多参加游行示威，反对种族主义，呼吁维护公义。

多伦多警方星期六（30日）晚上估计，示威人数约为4000人，游行期间没有发生暴力事件。但受人流影响，多伦多市中心多条道路一度交通中断。

5月27日，多伦多警方接到有人身攻击事件的报警后，派员赶到29岁黑人女子里吉斯·科钦斯基-帕奎特（Regis Korchinski-Paquet）位于一公寓楼24楼的居所。其家人称，本意是希望警方将里吉斯带去戒瘾与精神中心接受治疗。里吉斯向警方提出要上洗手间后，警员随其入屋，但拒绝其家人进入。

之后，警员证实里吉斯从阳台坠楼身亡。里吉斯的家人怀疑她是被警员推落阳台。

此案随即引发社会舆论关注以及对警方的质疑和批评声浪。多伦多警察局长和市长均已表示，会对此案进行彻查。安大略省警方特别调查组已介入调查。

多伦多示威游行的组织者表示，此次示威旨在抗议针对黑人和原住民的种族主义。示威者打出“没有公义就没有和平”“我们需要答案”等标语，同时也引用了近日美国因弗洛依德命案引发的示威活动中使用的“黑人的命也是命”“我不能呼吸”“不要用膝盖压着我的脖子”等口号。